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13 مجزرة جديدة بغزة راح ضيحتها 124 شهيدا

الإثنين 04 مارس 2024 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
13 مجزرة جديدة بغزة راح ضيحتها 124 شهيدا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيداً و210 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 150 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#مجزرة

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