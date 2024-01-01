التلفزيون المصري: تم إحراز تقدم كبير في محادثات وقف إطلاق النار

القاهرة / سما /

ذكر التلفزيون المصري نقلا عن مصدر استخباراتي أنه "تم أمس إحراز تقدم كبير في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وبحسب المصدر، فإن جهود التوصل إلى اتفاق مستمرة حتى بداية شهر رمضان في 10 مارس/آذار.

ويتناقض التقرير مع الموقف الإسرائيلي القائل بأن حماس لم تستجب بعد للمطالب الإسرائيلية الرئيسية: الحصول على قائمة بأسماء الاسرى الاسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الاتفاق، وتوضيح موقف حماس بشأن المفتاح الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وعددهم مقابل كل اسير إسرائيلي .