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قيادي بحماس: لم نعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق

الإثنين 04 مارس 2024 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: لم نعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق



غزة / سما /

أفاد قيادي بحركة حماس، اليوم الأثنين، بأنه لم يتم تحديد مواعيد للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن قيادي بحماس، لم تسمه، قوله "نعمل لعودة شعبنا للمناطق التي هُجّروا منها وخاصة بالشمال وانسحاب كامل للاحتلال".

وأضاف "نعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة". وأكد أن وفد من حماس في القاهرة "للقاء الأشقاء المصريين والقطريين ولتقديم رؤية الحركة".

وشدد على أن الحركة ليست معنية بوصول أو عدم وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية "تنعكس في ارتكابه مجازر ضد الباحثين عن لقمة العيش".

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