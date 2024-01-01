شهيد بمخيم الأمعري: اعتقالات واشتباكات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

استشهد فتى وأصيب عدد من الشبان بجراح متفاوتة وحالات اختناق، وذلك خلال المواجهات والاشتباكات التي دارت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية صباح وفجر اليوم الإثنين، حيث تم التصدي لقوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات واسعة ومداهمات وتفتيشات لعشرات المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتي مصطفى أبو شلبك (16 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر في مخيم الأمعري قضاء رام الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مجندة برصاص مسلحين خلال اقتحام مخيم الأمعري.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري قضاء رام الله، حيث سجلت إصابة بالرقبة والتي وصفت بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات المخيم، وسرعان ما اندلعت مواجهات مع الشبان أطلقتها خلالها القوات المحتلة الأعيرة النارية وقنابل الغاز.

وفي محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة دورا طالت 20 فلسطينيا، منهم 9 أسرى محررين، وهم: هشام أبو هواش، وعيسى العواودة، وعادل حريبات، وعارف حريبات، وعلي طالب الحروب، وأيمن علي اطبيش، ومحمد علي اطبيش، وخالد على اطبيش، وعيسى أبو عرقوب، والشاب إسلام فؤاد حجة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ونفذت أعمال تدمير تخللها مواجهات واشتباكات، وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، قبل أن تقوم باقتحام حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.

واندلعت اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس أحد الشبان اثناء تواجده على الرصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة شرق قلقيلية وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها فسادا. وفجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد معاذ المصري أحد منفذي عملية الأغوار العام الماضي.