الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماَ إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، بارد الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا بارد إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.