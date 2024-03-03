150 يوما للحرب: شهداء بالعشرات واستمرار استهداف قوافل المساعدات

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 150 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و 177 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30410 شهيد و 71700 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصل جيش الاحتلال استهداف المواطنين الجوعى في طريق بحثهم عن الطعام وأطلق النار على مجموعات تنتظر الدقيق قرب دوار الكويت جنوب غزة ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة عشرة وهو ما تكرر في استهداف شاحنة مساعدات كويتية على طريق الساحل مقابل دير البلح وادى لاستشهاد 11 مواطنا.

وارتقى 12 مواطنا ايضا وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعرضت الأجزاء الشرقية من دير البلح لقصف مدفعي.



جنوب القطاع



وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين بينهم امرأة حامل وجنينها بقصف منزل لعائلة ماضي شمال محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وعادت طائرات الاحتلال لتقصف منزل عائلة الغريب قرب دوار العودة وسط رفح ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم ام وطفلها.

وارتفع إلى عشرين عدد الشهداء من عائلة ابو عنزة بعد انتشال جثامين ستة منهم .



وفي خان يونس سيطر جيش الاحتلال على محيط مدينة حمد شمال غرب خان يونس وطليطلة النار ما ادى لاستشهاد خمسة من المواطنين نقوا إلى المشفى الأوروبي

جنوب شرق خان يونس.



واصيب عدد من المواطنين ومفقودن في قصف منزل لعائلة الفرا غرب دوار جميل وادي في منطقة المواصي الساحلية الشمالية شمالي غربي مدينة خانيونس .



جباليا



واعادت طواقم الدفاع المدني دفن جثث الشهداء التي تناثرت في الشارع جراء قصف طيران الاحتلال مقبرة مستحدثة في شارع الهدد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مقر نقابة المهندسين بالقرب من منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.