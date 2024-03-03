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الاحتلال يفجر منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس

الإثنين 04 مارس 2024 05:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس



نابلس/سما/

 فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين، منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال  قد اقتحمت قبل منتصف الليل الفائت، مدينة نابلس وحاصرت احدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وفي وقت لاحق اخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجره.

وأبلغ شهود عيان مراسل "وفا" أن صوت دوي انفجار قوي سمع في احياء المدينة لحظة تفجير المنزل، الذي اصابه اضرار كبيرة وتهدم بشكل كامل بسبب قوة التفجير.

وحسب مصادر محلية في نابلس، فإنه تم اجبار نحو عشر عائلات من اخلاء منازلها بينهم مسنة تعاني من المرض.

وقالت مصادر طبية، إن نحو 15 مواطنا اصيبوا بالاختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

يذكر أن المصري استشهد في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.

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