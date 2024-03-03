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مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة قريبا

الإثنين 04 مارس 2024 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة قريبا



واشنطن/سما/

توقع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، أن تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


أعلن ذلك رئيس اللجنة الخاصة للاستخبارات بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مايك تورنر، في تصريح صحفي يوم الأحد.

وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بات ضرورة حياتية.

وقال إن مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز أطلعه يوم الجمعة على إحاطة بشأن ذلك، مشيرا إلى أنه يتفاوض من أجل وقف إطلاق النار، وأنه يعتقد أن التوصل لاتفاق بات قريبا.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن متحدث باسم "حماس"، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق هدنة خلال 24 إلى 48 ساعة إذا قبلت إسرائيل مطالب الحركة، والتي تشمل عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفدا من "حماس" وممثلين عن قطر والولايات المتحدة وصلوا إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وفي نفس السياق أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنه نظرا للوضع الإنساني الكارثي ولحجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بات من الضروري وقف إطلاق النار فورا.

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