  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نائبة بايدن: ما نراه في غزة مدمر ويجب إعلان وقف إطلاق النار فورا

الإثنين 04 مارس 2024 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة بايدن: ما نراه في غزة مدمر ويجب إعلان وقف إطلاق النار فورا



واشنطن/سما/

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر، وإنه يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور.

وحثت الحكومة الإسرائيلية على بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، قائلة إنه "لا أعذار"، وإن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.

وفي كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما قالت هاريس إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقالت إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، وإن الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.

وتحدثت عن وجود اتفاق على الطاولة، قائلة إن حركة حماس بحاجة للموافقة عليه، وإن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه يجب إنهاء ما وصفته بالتهديد الذي تشكله حماس حسب قولها.

وأكدت أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.

وخلَّف العدوان على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

أكسيوس: نقطتان شائكتان تعوقان وقف إطلاق النار في غزة

مشهد مثير لمقاوم يقنص جنديا وهو يتناول "المكسرات" بحي الزيتون (فيديو)

صحيفة عبرية: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

تقرير: شرط نتنياهو للتقدم في المفاوضات لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الحرب

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

عشرات الشهداء والجرحى في “مجزرة مروعة” عند دوار الكويت بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-03_22-57-29

موجة استقالات لضباط إسرائيليين كبار على رأسهم الرجل الثاني في جيش الاحتلال !

تسجيل صوتي لأسيرين إسرائيليين قبل أن يقتلهما جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة

استئناف المحادثات غداً.. حماس: نعمل بجدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان على غزة

تقرير: شرط نتنياهو للتقدم في المفاوضات لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية