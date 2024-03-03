مؤيدون لفلسطين يحتجون داخل مبنى القنصلية الإسرائيلية بشيكاغو

شيكاغو/سما/

دخلت مجموعة من مناصري فلسطين في مدينة شيكاغو الأمريكية، مبنى القنصلية الإسرائيلية ونظمت احتجاجاً بداخلها.



جاء ذلك في منشور للمجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم “كوفية”، عبر منصة إكس.

وقالت المجموعة، “دخل النشطاء مبنى القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو (شمال) للاحتجاج على استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة”.



ويظهر المتظاهرون في مقطع الفيديو المنشور على حساب المجموعة، وهم يهتفون “الحرية لفلسطين” عند مدخل المبنى، ويرفعون لافتة كبيرة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة”.



والسبت، تجمع محتجون وسط شيكاغو، حاملين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.