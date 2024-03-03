الاحتلال يقصف مقر نقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة

غزة/سما/

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأحد، مقر نقابة المهندسين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد إخلاء النازحين الذين لجأوا إليه.



وأفاد شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ النازحين عبر اتصال بمغادرة المقر استعدادا لقصفه.



وذكر الشهود، فور مغادرة النازحين، شنت الطائرات الحربية غارات على المبنى، الذي يضم بجانبه مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.



وأوضحوا أن القصف تسبب في دمار واسع في المكان، وأثار حالة من الرعب لدى الفلسطينيين داخل المدرسة التي تضم نازحين.



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء قصف الاحتلال حتى الساعة 20:25 بتوقيت غرينتش.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء،

فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.