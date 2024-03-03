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مجلس التعاون الخليجي يعلن رفضه لأي مبررات لاستمرار العدوان الإسرائيلي

الأحد 03 مارس 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يعلن رفضه لأي مبررات لاستمرار العدوان الإسرائيلي



جدة/سما/

دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وأكد "رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي".


وأكد المجلس الوزاري في بيان اليوم الأحد، "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها"، مطالبا "بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية".

وأشاد المجلس الوزاري "بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار".

كما دعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزل.

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