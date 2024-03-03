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استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل تمادت في حربها في غزة

الأحد 03 مارس 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل تمادت في حربها في غزة



واشنطن/سما/

أظهر استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل قد ذهبت بعيدا في حربها ضد حركة حماس ردا على هجوم 7 أكتوبر 2023.

فيعتقد 42 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن إسرائيل تمادت كثيرا في ردها على هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس. في حين يعتقد 24 بالمئة أن إسرائيل "تفعل الشيء الصحيح"، ويعتقد 19 بالمئة أن إسرائيل “لم تذهب بعيداً”. في حين رفض 15 بالمئة الإجابة أو أنهم لا يعرفون.


كما أظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين غير راضين عن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مقابل 31 بالمئة أعطوا تقييما إيجابيا لسياسته.

الخطأ الإحصائي لنتائج الدراسة لا يتعدى 2.5 بالمئة. وأجري الاستطلاع في الفترة من 21 إلى 28 فبراير، وشارك فيه 1.5 ألف شخص.

في الوقت الذي يبدي فيه الساسة الأميركيون لا سيما الرئيس بايدن ووزير الخارجية أتنوني بلينكن تعاطفهم مع أهالي قطاع غزة، تواصل واشنطن إمداد إسرائيل بكل ما يلزم لاستمرار حربها على القطاع.  

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل دعما ماليا وعسكريا وسياسيا من خلال إحباط محاولات استصدار قرار أممي بوقف الحرب، وإحباط كل الجهود التي بذلت لإدانة القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، واستهدافها للمدنيين.

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