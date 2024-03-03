  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعدام "عميل للموساد الإسرائيلي خطط لتفجير مجمع ورش" تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية

الأحد 03 مارس 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعدام "عميل للموساد الإسرائيلي خطط لتفجير مجمع ورش" تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية



طهران/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجهات المختصة في إيران أعدمت "عميلا للموساد الإسرائيلي"، كان "يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان"، وفق ما تقول السلطات.


وقالت وكالة مهر للأنباء، إنه تم "إعدام إرهابي عميل للموساد كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع في أصفهان في 28 فبراير من العام الماضي، بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد".

وحسب "مهر"، فقد جرى بتاريخ 29 يناير من العام الجاري، "تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من الفريق العملياتي لمنظمة التجسس الصهيونية، اعتقلوا العام الماضي خلال عملية التفجير في أصفهان".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

ليلة دامية في قطاع غزة (صور وفيديو)

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

صحيفة عبرية: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

تقرير: شرط نتنياهو للتقدم في المفاوضات لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الحرب

يديعوت: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة الفلسطينية من إدارة غزة

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة

تقرير: شرط نتنياهو للتقدم في المفاوضات لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الحرب

أكسيوس: نقطتان شائكتان تعوقان وقف إطلاق النار في غزة

photo_2024-03-03_18-29-41

مشهد مثير لمقاوم يقنص جنديا وهو يتناول "المكسرات" بحي الزيتون (فيديو)

photo_2024-03-03_17-41-44

عشرات الشهداء والجرحى في “مجزرة مروعة” عند دوار الكويت بمدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية