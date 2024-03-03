إعدام "عميل للموساد الإسرائيلي خطط لتفجير مجمع ورش" تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية

طهران/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجهات المختصة في إيران أعدمت "عميلا للموساد الإسرائيلي"، كان "يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان"، وفق ما تقول السلطات.



وقالت وكالة مهر للأنباء، إنه تم "إعدام إرهابي عميل للموساد كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع في أصفهان في 28 فبراير من العام الماضي، بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد".

وحسب "مهر"، فقد جرى بتاريخ 29 يناير من العام الجاري، "تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من الفريق العملياتي لمنظمة التجسس الصهيونية، اعتقلوا العام الماضي خلال عملية التفجير في أصفهان".