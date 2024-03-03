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غالانت: لن ننهي هذه الحرب دون القضاء على حماس

الأحد 03 مارس 2024 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: لن ننهي هذه الحرب دون القضاء على حماس



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة لقيادة الفرقة 98 على حدود قطاع غزة اليوم الأحد، بأن تل أبيب لن تنهي هذه الحرب دون القضاء تماما على حركة "حماس".


وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعدما استمع غالانت إلى قائد الفرقة 98 دان غولدفوس حول سير المناورة البرية في منطقة خان يونس، قال الوزير للجنود: "نحن نفكك (حماس) حيا تلو الآخر، وفي النهاية النتيجة واضحة. لا يوجد أحد لمساعدة الإرهابيين، قرارنا فقط ما سنتعامل معه أولا. ولن ننهي هذه الحرب دون القضاء على حماس. لن تكون هناك حماس كمنظمة حاكمة، سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت".

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن وزير الحرب الإسرائيلي في أواخر فبراير الماضي، أن الأثمان التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بصفوف القتلى والجرحى باهظة.

كما أشار غالانت إلى أن جيشه دخل أكثر مواقع "حماس" حساسية، مضيفا أن تكثيف العمليات العسكرية يقرب من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة المحتجزين.

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