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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد 03 مارس 2024 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين واصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل مأهولة وسط وجنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة 42 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وارتقى مواطن وأصيب آخرون وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الغريب وسط رفح.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

 

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