تقرير: شرط نتنياهو للتقدم في المفاوضات لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الحرب

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتقدم في المفاوضات مع حركة حماس، وهو الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء، لم يوافق عليه مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن مصادر في مجلس الوزراء انتقدت نتنياهو وقالت إن هذا مطلب لم يكن ينبغي طرحه في بداية المحادثات، حيث يمكن مناقشة هذا الموضوع في نهاية المفاوضات، كما حدث في الصفقة السابقة.

وأشارت القناة إلى أنه في الاتفاق السابق، تم الاتفاق على قائمة الأسرى ومفتاح الإفراج في نهاية المفاوضات، وقال مسؤول مشارك في المفاوضات "هذه خطوة غير ضرورية تجعل من الصعب دفع المفاوضات إلى الأمام".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على المفاوضات، أن "العقبات الرئيسية أمام الاتفاق هي عدم تلقي رد حماس على إطار الاتفاق التي تم التوصل إليه في جولة المحادثات الثانية التي أجريت في باريس، في شباط/ فبراير الماضي، والاتفاق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وحجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل القطاع".

وذكرت القناة: "بعد الحوار مع الوسطاء.. تقدر "إسرائيل" أن قيادة حماس في غزة منخرطة في المفاوضات بشأن الصفقة، أي أن الإجابات التي قدمها كبار مسؤولي حماس في اجتماعاتهم تستند أيضًا إلى موقف حماس في غزّة بالقضية.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقّت رد حماس، والذي لم يتطرّق إلى قائمة المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، ولا آلية إطلاق سراح محتجزين مقابل أسرى، ما أدى إلى "انفجار الاتصالات بشأن الصفقة" المرتقبة على حد تعبير القناة.

وزعمت القناة أن قطر أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن رد حماس، "لا يتيح التقدّم" نحو صفقة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي لم تسمّه، قوله: "لن نلعب لعبة حماس، ولن يتجه وفد إلى القاهرة، وإذا كانت (حماس) تريد تفجير المفاوضات، فسيكون لذلك تبعات".

وأضافت القناة أن قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة اتُّخذ بالإجماع، في مجلس الحرب (كابنيت الحرب).

ونقلت عن مصدر مطّلع لم تسمّه قوله "هذه إجابات (أي رد حماس الذي تطلبه إسرائيل) على أسئلة أساسية لن نتنازل عنها".

ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 149 يوما، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار؛ وفي حين نفت مصادر إسرائيلية أن يكون الشرط الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمضي قدما في المفاوضات، قد تم إقراره بواسطة "كابينيت الحرب".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من أوساط المخابرات العامة المصرية بـ"وصول وفد من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للقاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة"، في حين نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصري أن "وفدا أمنيا إسرائيليا في العاصمة المصرية القاهرة". وذكرت أن "لدى الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية ردّ المقاومة الحد الأدنى الذي حددته تل أبيب".

وأفاد مسؤول مصري رفيع بأن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة، يترأسه نائب رئيس حماس في غزة، خليل الحية. بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة"، كما نقلت الوكالة عن أربعة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة اليوم، بحثا عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحماس لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 آذار/ مارس المقبل، للتوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبًا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزّة المهدّد بمجاعة. وذكرت "رويترز" أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية، الخميس الماضي، فيما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

وأكد مسؤول فلسطيني، تحدث لوكالة "رويترز" أن الأطراف "لم تقترب بعد من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق:. وأشار إلى أن حماس ترفض حتى الآن المطلب الإسرائيلي بتقديم قائمة كاملة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، باعتباره سابق لأوانه. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي للصحافيين إن "الطريق إلى وقف إطلاق النار الآن حرفيا في هذه الساعة واضح ومباشر. وهناك اتفاق مطروح على الطاولة. هناك اتفاق إطاري".



وتشير مسودة اقتراح طُرحت في باريس في شباط/ فبراير الماضي، وأُرسلت إلى حماس قبل أيام إلى إحراز تقدم إزاء عدد من القضايا واقترحت نسبة إجمالية قدرها 10 أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل تحرير كل رهينة، على أن يتم إطلاق سراح نحو 45 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الاتفاق، مقابل يوم من الهدنة مقابل تحرير كل رهينة؛ ويشمل الاتفاق التزاما بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وتسمح لسكان غزة بالعودة إلى الديار التي نزحوا منها في وقت سابق جراء الحرب. ونقلت "رويترز" عن مصدرين أن "إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان الذين نزحوا إلى الجنوب". في حين قال مصدر مطلع على المحادثات إن "عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة ليست العائق الرئيسي بالنسبة لإسرائيل".

ولم يصل الاتفاق المحتمل إلى حد تلبية مطلب حماس الرئيسي بإنهاء دائم للحرب، كما سيترك مصير أكثر من نصف الرهائن المتبقين وعددهم يزيد على 100 دون حل، بما في ذلك جنود إسرائيليون في سن القتال لا يشملهم الاتفاق الذي يقتصر على النساء وكبار السن والجرحى. ويقترح وسطاء مصريون تنحية هذه القضايا جانبا في الوقت الحالي مع ضمانات لحلها في مراحل لاحقة.

وقال المصدران المصريان إنه "تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم وضعها في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. وأفاد المصدران بأنه تم الاتفاق على مدة التوقف الأولية عن القتال، وهي مرحلة من المتوقع أن تستمر نحو ستة أسابيع. وقال مصدر من حماس لـ"رويترز" إن الحركة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى "اتفاق شامل". لكن المصادر الأمنية قالت إن المفاوضين المصريين والأميركيين ما زالوا واثقين من التوصل إلى اتفاق جزئي أو كامل خلال الأسبوع المقبل.