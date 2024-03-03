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حماس: نعمل بجدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان على غزة

الأحد 03 مارس 2024 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نعمل بجدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان على غزة



غزة/سما/

قال مصدر قيادي في حركة مساء اليوم، أن الحركة  تعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة: " نعمل لعودة شعبنا للمناطق التي هجروا منها وخاصة بشمال القطاع وانسحاب كامل للاحتلال.

وتابع المصدر:" لا يعنينا وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة، منوها إلى أنه لم يتم إعلان مواعيد محددة للتوصل لاتفاق.

ولفنت المصدر القيادي بحماس إلى أن الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية.

وبين القيادي بحماس أن ارتباك وتخبط وعشوائية الاحتلال تنعكس في ارتكابه مجازر ضد الباحثين عن لقمة العيش.

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