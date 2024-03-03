"القسام" تستولي على طائرتين من طراز "Skylark" بحي الزيتون في غزة (فيديو)

غزة/سما/

عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استيلائها على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز "Skylark" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقد عرض الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استيلاء مجاهدي القسام على طائرتين من طراز "Skylark" في حي الزيتون بمدينة غزة".

واليوم الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (يوم إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى)، إلى 586 عسكريا بينهم ضباط وجنود، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.