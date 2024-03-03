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مقرر أممي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

الأحد 03 مارس 2024 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقرر أممي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة



غزة/سما/

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم الأحد، إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، كسبيل وحيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد فخري في تغريدة عبر منصة "إكس" أن "إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن".

وتابع قائلا: "الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة، هي الوقف الفوري لإطلاق النار".

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجاعة في القطاع "تتعمّق" ووصف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها "غير مجدية".

وذكر الإعلام الحكومي في غزة، أن "المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، وما زال 2.4 مليون إنسان يعانون من نقص حاد في الغذاء".

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا وحشية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألفا وإصابة ما يزيد على الـ70 ألفا آخرين.

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