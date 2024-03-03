شاهد: مئات اليهود "الحريديم" يغلقون شارعا في القدس رفضا للتجنيد

القدس المحتلة/سما/

خرجت مظاهرات احتجاجية، الأحد، ضمت مئات اليهود الحريديم المتدينين، رفضا لقانون تجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق المحتجون الطريق السريع في مدينة القدس المحتلة، رفضا لقانون التجنيد، وسط اشتباكات مع قوات الاحتلال، التي حاولت فضهم وفتح الطريق.

وتصاعدت المطالبات الإسرائيلية، مؤخرا، بتجنيد اليهود المتدينين للخدمة العسكرية، التي يتم إعفاؤهم منها حاليا.

وتستند هذه المطالبات إلى حاجة الجيش الكبيرة في الوقت الحالي للتجنيد، بسبب مقتل أكثر من 582 جنديا وضابطا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب إصابة نحو 10 آلاف بجراح متفاوتة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت مؤخرا، عن وجود مقترح جديد لمشروع قانون ينهي الإعفاء الشامل الممنوح لليهود الحريديم.



وعلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هذه الأزمة قائلا: "سنجد سبيلا إلى إنهاء إعفاء اليهود المتدينين من أداء الخدمة العسكرية".

وأضاف نتنياهو: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية (..)، سنحدد أيضا وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وساعدت الأحزاب المتشددة مع الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف نتنياهو في الفوز بأغلبية برلمانية طفيفة، لكن هذه الأحزاب جعلت في الحكومات السابقة الإعفاء من التجنيد شرطا للبقاء في الائتلاف.