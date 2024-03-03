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مشهد مثير لمقاوم يقنص جنديا وهو يتناول "المكسرات" بحي الزيتون (فيديو)

الأحد 03 مارس 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد مثير لمقاوم يقنص جنديا وهو يتناول "المكسرات" بحي الزيتون (فيديو)



غزة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لمقاومين من كتائب شهداء الأقصى بغزة، وهما يتناولان المكسرات، قبل قنص جنود الاحتلال. 

وتظهر اللقطات مقاومين، وهما يرصدان جنود الاحتلال في حي الزيتون، وكانا يتناولان المكسرات، قبل أن يطلق القناص رصاصة بعد ظهور الجنود. 

وبدا واضحا سقوط أحد الجنود بعد إصابته مباشرة برصاصة القناص.


يشار إلى أن حي الزيتون، شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، معارك ضارية، تكبد الاحتلال فيها خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده بين قتلى وجرحى، فضلا عن حدوث حالة تمرد وعصيان أوامر، بين جنود لواء جفعاتي للنخبة. 

وتسببت حالة عصيان الأوامر والفوضى بين الجنود، الذين رفضوا مناوبات الحراسة، وطلبوا خبيرا نفسيا بطردهم من الخدمة ونقلهم للتحقيق معهم، بعد عجز قائد كتيبتهم عن التعامل معهم.
 

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