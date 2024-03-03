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عشرات الشهداء والجرحى في “مجزرة مروعة” عند دوار الكويت بمدينة غزة

الأحد 03 مارس 2024 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في “مجزرة مروعة” عند دوار الكويت بمدينة غزة



غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة، بحق مئات الفلسطينيين المنتظرين لشاحنات الطحين والمساعدات، شمال قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال أطلقت عددا من القذائف وفتحت نيران رشاشاتها على مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لانتظار وصول شاحنات طحين ومساعدات، في منطقة دوار الكويت شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا، في مجزرة مروعة ارتكبتها "إسرائيل" ضد فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات بالقرب من دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الاسرائيلية تنفذ جرائم ابادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الالاف من البطون الجائعة شمال غزة.

وقال شهود عيان، إن الدبابات فتحت النيران بشكل مباشر على المتجمعين، بعد وصول أنباء عن احتمالية وصول شاحنات تحمل مساعدات، ما أدى إلى إصابة العشرات بصورة مباشرة.
ولفتوا إلى سقوط قذائف على المتجمعين، الباحثين عن الطعام من أجل أطفالهم، ما زاد من أعداد الإصابات.

ونقل العشرات من المصابين إلى مستشفى الشفاء بغزة، وتكدست غرف الطوارئ بالمصابين، وبينهم إصابات خطيرة في البطن والصدر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل استهداف أماكن تجمع الفلسطينيين لانتظار المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع الوحشي الممارس بحقهم.

وكانت آخر مجزرة ارتكبت اليوم، في دير البلح، بعد قصف الاحتلال، شاحنة تكية مساعدات متنقلة، تتبع لجمعية خيرية كويتية، خلال تجمع الأهالي للحصول على بعض الطعام.

وقامت طائرة للاحتلال، بقصف الشاحنة بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة العشرات ممن تجمعوا حولها.

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