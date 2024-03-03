  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

الأحد 03 مارس 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب (احتياط) دينيس ياكيموف (وهو مقاتل في الكتيبة 17، لواء "الإصلاح") في معركة جنوب قطاع غزة.

وهذا في حين أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا من بينهم 246 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.


وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

photo_2024-03-03_15-35-46
65e48bd8423604415d070f0c

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" وافقت على صفقة التبادل

ليلة دامية في قطاع غزة (صور وفيديو)

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته (فيديو)

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في معارك بمدينة خان يونس

الأخبار الرئيسية

يديعوت: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة الفلسطينية من إدارة غزة

thumbs_b_c_0d9f11968f66008b4e4159bea4bce437

صحيفة عبرية: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

إذاعة إسرائيلية: خلاف بين الجيش ومصلحة السجون حول استيعاب معتقلي غزة

3-8-730x438

بوليتيكو: "نبدو ضعفاء جدا أمام إسرائيل".. الإنزال الجوي للمساعدات الأمريكية على غزة “يعرّي” بايدن

جنرال إسرائيلي متقاعد: كمين خان يونس “فضيحة وإهمال”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية