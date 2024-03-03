  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شكري: الحرب في غزة مخطط يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

الأحد 03 مارس 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري: الحرب في غزة مخطط يهدف لتصفية القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.


جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقِد في العاصمة السعودية الرياض.


وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن شكري شدد على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرا من أن الحرب في غزة مخطط يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتلقي بظلالها على أمن المنطقة.



وأكد شكري، خلال كلمته، على الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" وافقت على صفقة التبادل

ليلة دامية في قطاع غزة (صور وفيديو)

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

صحيفة عبرية: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته (فيديو)

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-03_15-35-46

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

يديعوت: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة الفلسطينية من إدارة غزة

thumbs_b_c_0d9f11968f66008b4e4159bea4bce437

صحيفة عبرية: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

إذاعة إسرائيلية: خلاف بين الجيش ومصلحة السجون حول استيعاب معتقلي غزة

3-8-730x438

بوليتيكو: "نبدو ضعفاء جدا أمام إسرائيل".. الإنزال الجوي للمساعدات الأمريكية على غزة “يعرّي” بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية