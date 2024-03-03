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الأونروا: الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم

الأحد 03 مارس 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتوت ببطء تحت أنظار العالم".


جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قالت إن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، مؤكدة وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

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