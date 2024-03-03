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سرايا القدس تبث مشاهد تظهر تدمير دبابة وزرع عبوات ناسفة للجنود خانيونس (فيديو)‏

الأحد 03 مارس 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تبث مشاهد تظهر تدمير دبابة وزرع عبوات ناسفة للجنود خانيونس (فيديو)‏



غزة/سما/

بثت سرايا القدس، مشاهد لاستهداف مقاتليها، قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة عبسان الكبيرة في خانيونس.

وتظهر اللقطات، تنقل المقاتلين بين ركام المنازل المدمرة، ورصد دبابات وجرافات الاحتلال، قبل إطلاق القذائف عليها وتدميرها.

وخرج مقاتل من أحد المنازل بحسب اللقطات، وأطلق قذيفة مضادة للدروع على دبابة، فيما عرضت لقطات لاحقة لدخان كثيف ينبعث في المنطقة، قالت إنه لاشتعال النيران في الدبابة بعد تدميرها.

وظهر مقاتلو السرايا، وهم يقومون بنصب كمائن لجنود الاحتلال، عبر نصب عبوات ناسفة لتفجيرها بهم عند دخولهم المنطقة.



والسبت، أقر جيش الاحتلال بمقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة، جراء تفجير المقاومة عبوات ناسفة في أحد المباني بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 585، و245 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، بحسب البيانات المعلن عنها رسميا.

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