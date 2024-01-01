شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح

دير البلح/سما/

استشهد، اليوم الأحد، ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية لتوزيعها في مدنية دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة على الطريق الساحلي "هارون الرشيد" غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، يوم الخميس التاسع والعشرين من شباط الماضي، باتجاه آلاف المواطنين قرب دوار النابلسي كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطنا وإصابة المئات.

كما استهدفت قوات الاحتلال، أمس السبت، مجموعة مواطنين كانوا بانتظار وصول مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 26 آخرين.

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، التي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

وحذّر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي من أن ما يزيد على نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71,700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.