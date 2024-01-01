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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا

الأحد 03 مارس 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

وجاء في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق مساء يوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024 بواسطة الطيران المسيّر محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".


وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي الـ25 من يناير، أعلنت أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

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