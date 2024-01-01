رئيس كوبا يقود مظاهرة حاشدة للتضامن مع غزة (شاهد)

هافانا/سما/

قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، مظاهرة حاشدة في العاصمة هافانا تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.



وشهدت المظاهرة التي نظمها اتحاد الشباب الشيوعي، السبت، في ساحة الكرامة بالعاصمة هافانا حضورا جماهيريا كبيرا.



وشارك في مظاهرة دعم فلسطين، الرئيس الكوبي وكافة أعضاء مجلس الوزراء.



وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مؤيدة لفلسطين، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحمل متظاهرون لافتات مكتوب عليها "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية" و"ارفعوا أيديكم عن رفح" و"فلسطين حرة".



وعبر حسابه على منصة "إكس" نشر كانيل صورا للمظاهرة الحاشدة، ولفت إلى أن فلسطين تعيش "معاناة كبيرة".



وأكد أنه "من المثير للغضب جدا إفلات من يقصفون الشعب الفلسطيني بوحشية من العقاب".



وقال: "كوبا لن تظل غير مكترثة لهذه الجرائم إطلاقا، وقد سار الكوبيون من أجل عالم أفضل".



وأردف: "كفى لهذه الوحشية وهذا القدر من المضايقات والإفلات من العقاب". وشدد كانيل على أن غزة هي "أكبر سجن مفتوح" في العالم.



وأضاف: "إسرائيل تقصف غزة بوحشية دون توقف، نريد من الولايات المتحدة أن تضع حداً لنفاقها".



