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مشرعون اسكتلنديون يبحثون الانسحاب من مجلس العموم البريطاني في أعقاب الفوضى بسبب غزة

الأحد 03 مارس 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشرعون اسكتلنديون يبحثون الانسحاب من مجلس العموم البريطاني في أعقاب الفوضى بسبب غزة



غلاسكو/سما/

ذكر نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، أنه يتعين على الحزب إعادة النظر في قضية ما إذا كان سيسحب نواب البرلمان من “ويستمنستر”، في أعقاب الفوضى بشأن اقتراحه حول غزة.

وكانت هناك مشاهد غاضبة في مجلس العموم البريطاني، الأسبوع الماضي، في أعقاب قرار رئيس مجلس النواب، سير لينساي هويل، بالسماح بمناقشة تعديل حزب العمال لمقترح “الحزب الوطني الاسكتلندي”، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، حسب وكالة “بي.إيه.ميديا” البريطانية اليوم الأحد.

واعتذر رئيس البرلمان للنواب، ثم عرض مناقشة أخرى على “الحزب الوطني الاسكتلندي”، الذي لم يتمكن من التصويت على اقتراحه في المقام الأول، لكن تم رفض طلب المناقشة يوم الاثنين.

وكتب كيث براون، نائب زعيم “الحزب الوطني الاسكتلندي”، في صحيفة “صنداي ناشيونال” إن “التقليد، الذي يتم فيه تهميش ويستمنستر لاسكتلندا أو قمعها ليس جديدا”.

وأضاف أن رد فعل بعض الممثلين عن حزب العمال على كيفية التعامل مع اقتراح بشأن غزة، يثير مخاوف بشأن كيفية معاملة اسكتلندا، إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة”.

#اسكلتدا

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