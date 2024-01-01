الصفدي: "إسرائيل" لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى غزة

عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الصفدي قوله خلال كلمة الأردن في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، إن “الجميع يواجه التحدي الأكبر في المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة”.

وتابع: “نعمل جميعا من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها”.

وأكّد أن القضية الفلسطينية هي “قضيتنا المركزية جميعا ولن نألوا جهدا في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان ومن أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فاعل ليس فقط لوقف العدوان على غزة ووقف الإجراءات “اللاشرعية” التي تستمر إسرائيل بالقيام بها في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية على أبواب شهر رمضان المبارك.

وتابع الصفدي: “أتطلع للعمل معكم جميعا ليس فقط على تطوير علاقاتنا الثنائية لكن أيضا من أجل إنهاء هذا العدوان وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن تنعم منطقتنا بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمرا وما دام هذا الصراع مفتوحا”.

(د ب أ)