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سياسي إسرائيلي يتوقع موقفا أكثر عدوانية تجاه روسيا: هذه هي البداية فقط

الأحد 03 مارس 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي إسرائيلي يتوقع موقفا أكثر عدوانية تجاه روسيا: هذه هي البداية فقط



القدس المحتلة/سما/

رجّح عضو حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل أمير ويتمان أن يصبح موقف إسرائيل تجاه روسيا أكثر عدوانية.


وفي تعليقه على تصريح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان حول أن إسرائيل تبحث احتمال تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار من الهجمات الصاروخية قال ويتمان في حديث لموقع Business Insider الإخباري إن هذا التصريح لم يتم الإدلاء به من عبث.

وقال: "ستتخذ إسرائيل موقفا أكثر عدوانية تجاه روسيا"، معبرا عن ثقته بأن تقديم أنظمة الإنذار من الهجمات الصاروخية لأوكرانيا هي "بداية فقط" للالتزامات الإسرائيلية تجاه أوكرانيا.

كما أشار إلى أن "الأسلحة الإسرائيلية ستجد طريقها إلى أوكرانيا"، إذا انتهى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قبل انتهاء النزاع في أوكرانيا.

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