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"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ويؤكد سقوط قتلى وجرحى

الأحد 03 مارس 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ويؤكد سقوط قتلى وجرحى



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهدافه مواقع إسرائيلية وقوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، مؤكدأ أنه أوقعهم بين قتيل وجريح".

وقال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ ‌‏دقيق ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏

وأضاف أنه استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققا إصابة مباشرة

كما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف ‏موقع جل ‏العلام التابع للجيش الإسرائيلي صباح اليوم بصاروخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع سلسلة ضربات شمال البلاد، و أطلقت صفارات الإنذار. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ "بركان" استهدف موقعا للجيش في الجليل الغربي.

وأكد حزب الله في بيان آخر استهدافه منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة.‏

وكان "حزب الله" قد أعلن عن حصيلة عملياته يوم أمس السبت، حيث نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية: ففي القطاع الشرقي، تم استهداف مربض الزاعورة وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

أما في القطاع الغربي، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة، كما تم استهداف تجمع عسكري إسرائيلي في محيط موقع جل العلام وموقع ‏الراهب بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، وموقع ‏حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

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