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حماس: استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة تأكيد على المضي في حرب الإبادة

الأحد 03 مارس 2024 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة تأكيد على المضي في حرب الإبادة



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الاحدن إن "استهداف جيش الاحتلال النازي لقوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة جرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني، هو تأكيد وإصرار من الكيان المجرم على المضي قدماً في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأضافت حماس في تصريح صحفي، إن "هذه الاستهدافات أحد أركانها التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أية مساعدات، في تجاهلٍ تام لكافة القوانين والضوابط الإنسانية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أركانها".

وأكدت أن "استمرار الاحتلال باستهداف قوافل المساعدات والإغاثة يعبر عن مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية في تاريخنا المعاصر".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكلٍ خاص، بضرورة الخروج عن "حالة الصمت غير المبرر، والتحرك على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لإرغام هذا الكيان النازي على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير شعبنا وطمس القضية الفلسطينية".

#حماس #الإبادة الجماعية

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