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القناة 12 العبرية: اسرائيل تلقت ردّ حماس ولا تقدم حتى الآن

الأحد 03 مارس 2024 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية: اسرائيل تلقت ردّ حماس ولا تقدم حتى الآن



القدس المحتلة / سما /

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، عصر اليوم الأحد، أن "ردّ حماس حول صفقة تبادل أسرى لا يتضمن أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء والذي كان شرطا إسرائيليا، وكذلك لا يشمل أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم".

ونقل التقرير عن المصدر الإسرائيلي قوله: "إنْ أرادت حركة حماس تفجير المفاوضات فستكون لذلك تبعات".

وأشارت القناة إلى أن "قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة اتخذ بالإجماع من قبل كابينت الحرب والمهنيين"، ونقلت القناة عن مصدر مطّلع على المفاوضات أن "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها".

وأعلم الوسيط القطري إسرائيل بأن ردّ حماس "لا يدفع نحو التقدم"، وفق ما ادعى التقرير الإسرائيلي.

#حماس #اسرائيل #الحرب #غزة #الأسرى #صفقة تبادل الأسرى

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