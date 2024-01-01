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الفصائل تدعم حملة "طوفان رمضان العالمية"

الأحد 03 مارس 2024 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تدعم حملة "طوفان رمضان العالمية"



غزة / سما /

أعلنت الفصائل الفلسطينية، يوم الأحد، دعمها الكامل للدعوة والمشاركة في حملة "طوفان رمضان العالمية"، داعية الضمائر الحية في العالم لأكبر حراك عالمي رسمي وشعبي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضان الطوفان" انتصارًا لعدالة قضيتنا والضغط لوقف وإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإفشال  مخططات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت الفصائل، في تصريح صحفي ، إن "القضية الفلسطينية وقطاع غزة يتعرضان لحرب إبادة جماعية وعدوان لم يسبق له مثيل يستهدف كل معاني الإنسانية ويتجاوز بإرهابه سلوك الفاشية والنازية ضاربًا عرض الحائط كل الأعراف والقوانين والأخلاق السماوية والأرضية في قطاع غزة وعلى كل الأرض الفلسطينية".

وأضافت أن "الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة بالقتل والتدمير والتجويع والتعطيش ونسف البنى التحتية، حيث يسعى من خلال ذلك تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططاته ضد شعبنا بالتهجير والاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتطهير العرقي والتمييز العنصري".

ودعت إلى أن "يشمل هذا الحراك والطوفان العالمي "تفعيل المقاطعة بكل أشكالها وقطع كافة الإمدادات للاحتلال، وإعلان الإضرابات والاعتصام في الميادين والساحات العامة وتنظيم المسيرات في كافة العواصم والمدن والتأكيد على حق شعبنا في الحرية وتقرير مصيره والعودة لأرضه ودياره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". 

وأكدت دعمها المطلق "للمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودحره عن أرضنا، وندعو لضرورة تفعيل المقاومة بجميع أشكالها في كل الساحات والجبهات واعتبار شهر رمضان المبارك شهر "الطوفان العالمي للانتصار لفلسطين ولقضيتنا العادلة". 

وتابعت "يا جماهير شعبنا الفلسطيني، يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، يا أحرار العالم في كل مكان، إن الدم الفلسطيني النازف على هذه الأرض الذي يتجاوز اليوم في ظل حرب الإبادة الجماعية أكثر من مائة وثلاثون ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح في غزة، واستهداف الضفة بالاستيطان والعدوان المستمر، والقدس بالتهويد، والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتدنيس والاقتحامات ومنع الصلاة، والتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، وانتشار الكيان الصهيوني كالسرطان في جسد أمتنا العربية والإسلامية والعالم بأسره يجلعنا اليوم نقف صفًا واحدًا في حراكٍ عالمي شعبي ورسمي لمواجهة هذا الخطر الصهيوني ومشاريعه التصفوية الإرهابية التي تجاوزت الفاشية والنازية في أبشع صورها وأشكالها".

#طوفان رمضان العالمية #الفصائل الفلسطينية

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