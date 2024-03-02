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الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل في خانيونس

الأحد 03 مارس 2024 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل في خانيونس



غزة / سما /

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل لليوم الـ 42 على التوالي حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في تصريح صحفي،  إن "حصار الاحتلال واستهدافه المستمر لمستشفى الأمل أدى إلى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى".

وأكد: "استمرار تمركز آليات الاحتلال العسكرية وتحركها المستمر في محيط المستشفى ويمنع حركة الطواقم خارج المبنى".

وأوضح أن "قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر على المستشفى يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر، ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى".

وبين أن "مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع، بينما كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى، مبينًا أن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا لثلاثة أيام".

وأشار إلى "انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات، وانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل: الحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن.

ونبه الهلال الأحمر إلى "نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر".

#جمعية الهلال الأحمر #الاحتلال #خانيونس #مستشفى الأمل

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