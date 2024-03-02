رغم غضب نتنياهو.. هاريس تلتقي غانتس غداً لبحث حرب غزة

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستلتقي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس غدا الاثنين، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض -لم تسمه- قوله إنه "الاجتماع بين هاريس وغانتس الاثنين جزء من جهودنا المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة والتخطيط للمرحلة المقبلة"، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف المسؤول أن هاريس ستسلط الضوء خلال الاجتماع على المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة والوضع في رفح، بالإضافة إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بغزة وزيادة المساعدات للقطاع.

كما سيلتقي غانتس أيضا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس.

غضب نتنياهو

وكان غانتس قد توجه فجر اليوم الأحد إلى واشنطن، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لندن لعقد سلسلة من الاجتماعات، دون التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مقربين من نتنياهو أكدوا غضب رئيس الحكومة من تصرف غانتس، وقالوا إنه يخالف اللوائح الحكومية.

وغانتس -الذي كان قائدا عسكريا ووزيرا للدفاع- هو المنافس السياسي الرئيسي في استطلاعات الرأي لنتنياهو الذي يتعرض لانتقادات من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أوضح لغانتس أن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط، وأنه يجب عليه أخذ إذن منه قبل السفر.

مباحثات الهدنة

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة غانتس تأتي في توقيت مهم يتعلق بالمباحثات بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وتزايدت الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فقد قالت السلطات الفلسطينية إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 30 ألفا، كما حذرت الأمم المتحدة من أن نحو ربع سكان القطاع صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتتوقع الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة المساعدات إلى غزة بعد وقف مؤقت لإطلاق النار، وهو ما قال بايدن أول أمس الجمعة إنه يأمل أن يحدث بحلول شهر رمضان.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن من المقرر أن تستأنف في القاهرة اليوم الأحد محادثات الهدنة في غزة، لكن وسيلة إعلام إخبارية إسرائيلية قالت إن "إسرائيل لن ترسل وفدها إلى العاصمة المصرية قبل أن تحصل على قائمة كاملة بالرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة".

وأضاف المصدران المصريان أنه من المتوقع وصول وفدي وحماس وإسرائيل إلى القاهرة اليوم.