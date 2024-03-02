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أطباء بلا حدود: نقص الرعاية الطبية يقتل سكان غزة كما القنابل

الأحد 03 مارس 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود: نقص الرعاية الطبية يقتل سكان غزة كما القنابل



غزة / سما /

قالت منسقة منظمة "أطباء بلا حدود" بقطاع غزة ليزا ماكينير، "إذا لم يُقتل سكان قطاع غزة بالقنابل فإنهم يعانون من الحرمان من الغذاء والمياه ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية".

جاء ذلك في سلسلة منشورات على حساب المنظمة الدولية عبر منصة "إكس".

ووصفت ماكينير، الغياب الصارخ للمساحة الإنسانية، والحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول الإمدادات إلى غزة، بأنه "مروع".

وأضافت أن "الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة يعيق دخول الإمدادات الحيوية إلى القطاع".

وشددت المنسقة أن "توفير المساعدات داخل القطاع شبه مستحيل بسبب تجاهل "إسرائيل" التام لحماية البعثات الطبية والإنسانية وطواقمها وسلامتهم، ومنع وصول الفلسطينيين إلى المساعدات المنقذة للحياة".

واختتمت ماكينير حديثها بالقول إن "إذا لم يُقتل سكان غزة بالقنابل، فإنّهم يعانون من الحرمان من الغذاء والمياه ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية".

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

#القنابل #الاحتلال #الرعاية الطبية

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