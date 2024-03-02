  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو.. الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد إصابتها بصاروخ حوثي

الأحد 03 مارس 2024 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد إصابتها بصاروخ حوثي



واشنطن / سما /

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، أن السفينة “أم في روبيمار”، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، غرقت في البحر الأحمر، بعد أن أصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل من وصفتهم بـ “الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران”، في 18 شباط/فبراير.

 

 

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن “المياه كانت تتسلل الى باطن السفينة ببطء منذ الهجوم غير المبرر”.

وتابع البيان  أن “ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تشكّل خطراً بيئياً في البحر الأحمر. كما أن غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي”.

 

 

وأضاف البيان: “يشكّل الحوثيون المدعومون من إيران تهديداً متزايداً للأنشطة البحرية العالمية. تظلّ الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري”.

#الجيش الأمريكي #سفينة روبيمار

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" وافقت على صفقة التبادل

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

أبو مرزوق: لا يمكن تقديم قوائم بأسماء المحتجزين في غزة

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته (فيديو)

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شاهد

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في معارك بمدينة خان يونس

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

محتجزين

بشكل مبدئي.. إسرائيل توافق على هدنة لـ6 أسابيع في غزة مقابل إفراج "حماس" عن محتجزين

الحرب

الحرب في اليوم 149: شهداء بالعشرات وغارات على رفح وأحزمة نارية بخان يونس

photo_2024-03-02_23-05-51

ليلة دامية في قطاع غزة (صور وفيديو)

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية