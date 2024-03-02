الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماَ إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائماَ الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.