الحرب في اليوم 149: شهداء بالعشرات وغارات على رفح وأحزمة نارية بخان يونس

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم149 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدh و156 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30320 شهيدا و71533 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب القطاع

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمحافظة رفح حاصدة ارواح 25 مواطنا على الاقل خلال 24 ساعة الماضية.

واستشهد 14 مواطنا وجرحى بقصف منزلا لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن بين الشهداء توأم هما الطفلة وسام وشقيقها نعيم وسام ابو عنزة، والشهيد عمر عثمان أبو عنزة.









ونقل الشهداء من المنزل المكون من اربع طبقات جرى تدميرها إلى مشفى الشهيد ابو يوسف النجار.

وفي وقت سابق استشهد 11 مواطنا في استهداف خيمة نزوح على جدار المشفى الإماراتي بحي تل السلطان غربي رفح .

وشن طيران الاحتلال ثلاث غارات على الشريط الحدودي جنوب رفح فيما اصيب مواطنان في قصف سيارة وسط رفح.

وفي خان يونس تحدث شهود عيان عن اقتحام بري من شرق خانيونس والتقدم إتجاه منطقة القرارة ومحيط منطقة المطاحن ومدينة حمد وجامعة القدس بتغطية نارية مكثفة بعشرات الأحزمة النارية .

وسمعت أصوات الآليات الاسرائيلية داخل مدينة حمد وسط سكان المدينة عن قصف مدفعي داخلها.

ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية عنيفة وشن قرابة 20 غارة على شمال خانيونس ودير البلح في قطاع غزة.



وسط القطاع



وانتشل مسعفون اربعة شهداء وعدد من الجرحى باستهداف نازحين على شارع البحر غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وإصابات بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة الحكر جنوب دير البلح.

وأصيب عدة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



غزة والشمال



وفي غزة عاودت قوات الاحتلال استهداف المواطنين الجوعى الباحثين عن الطعام .

واستشهد مواطن واصيب 26 بجراح إثر إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين لدخول المساعدات قرب دوار النابلسي غرب غزة.

واعلنت الصحة ارتفاع عدد شهداء محررة " الطحين" إلى 118 مواطنا بعد انتشال ثلاثة جدد من شارع الرشيد.

وارتقى شهيد وعدد من الجرحى إثر قصف قوات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال غزة ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين من عائلة الكحلوت.

وارتقى عشرة شهداء في استهداف طائرات الاحتلال منزلا بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة