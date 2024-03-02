الرئيس الفنزويلي: شعبنا يرفض بشدة العدوان والإبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاراكاس/سما/

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأحد، أن المواطنين الفنزويليين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن إدانتهم لـ "العدوان والإبادة" اللذين ترتكبهما إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ونشر مادورو لقطات من المظاهرات التي جرت في شوارع فنزويلا، قائلا: "لقد نزل الشعب الفنزويلي إلى الشوارع، بنات وأبناء هذه الأرض البوليفارية، رافضين بشدة عدوان وإبادة الشعب العربي الفلسطيني على يد حكومة دولة إسرائيل. كفى ذبح!".

وأكد موقف أمريكا اللاتينية الواضح الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وشدد في برنامجه الأسبوعي "المزيد مع مادورو" على أن "قلق ملايين الأشخاص وعشرات الحكومات بشأن الوضع في غزة أمر مشروع".

وسبق أن حث الرئيس الفنزويلي شعوب العالم على أن تبقى في الشوارع دعما لفلسطين، "لأنه يجب علينا أن ننتصر في هذه المعركة من أجل الحق في الحياة والأرض، وإقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن "إسرائيل غرست أيديولوجية أخطر من النازية، استهدفت في البداية الشعب الفلسطيني، ثم طالت المجتمعات العربية والإسلامية والمسيحية".

وسبق أن شدد الرئيس الفنزويلي على أن دولة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشبها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.

كما أعرب عن تأييده لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التي قال فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي "إبادة جماعية".

وقال مادورو: "هتلر وحش تم إنشاؤه من قبل النخب الغربية، كما قال الرئيس لولا دا سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل الشيء نفسه بالفلسطينيين الذي فعله هتلر باليهود".