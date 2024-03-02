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8 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف الاحتلال منزل شرق رفح (صور وفيديو)

الأحد 03 مارس 2024 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف الاحتلال منزل شرق رفح (صور وفيديو)



رفح/سما/

استشهد 8 مواطنين، الليلة، بينهم 3 أطفال إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

  

وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

           

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