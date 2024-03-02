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نائبة بايدن تلتقي غانتس يوم الإثنين

السبت 02 مارس 2024 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة بايدن تلتقي غانتس يوم الإثنين



القدس المحتلة/سما/

 قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستلتقي، يوم الإثنين، مع بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية في إطار سعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن تتناول المحادثات، موضوعات من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع.

وأوضح المسؤول أن هاريس “ستعبر عن قلقها بشأن سلامة ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في رفح”، مضيفا أن إسرائيل لديها أيضا “الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة من حماس”.

وأكد بيان لغانتس أنه سيجتمع مع هاريس وكذلك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بالكونغرس.

وجاء في البيان أن “الوزير غانتس أبلغ رئيس الوزراء شخصيا بمبادرة منه يوم الجمعة بنيته السفر، من أجل تنسيق الرسائل التي سيتم نقلها في الاجتماعات”.

(رويترز)

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