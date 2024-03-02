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سرايا القدس تقصف حتسريم.. إعلام إسرائيلي: هذا هو الثمن الذي سيدفعه مستوطنو الغلاف

السبت 02 مارس 2024 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تقصف حتسريم.. إعلام إسرائيلي: هذا هو الثمن الذي سيدفعه مستوطنو الغلاف



غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في مستوطنات بئيري وحتسريم بغلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلاغ عسكري عن قصفها حتسيريم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقال ألموغ بوكير مراسل القناة 13: "المرة التاسعة خلال الأسبوع الماضي التي تنطلق فيها إنذارات في منطقة غلاف غزة.

وأضاف:" على سكان الغلاف الذين يعودون إلى المستوطنات أن يفهموا أن هذا هو الثمن الذي سيدفعونه.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن قصفها بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

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