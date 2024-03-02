شهيد برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون

رام الله/سما/

استشهد الطفل محمد خالد زيد (13 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل انعاش قلب ورئتين للمصاب، ونقله لمستشفى رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلق الرصاص على الطفل أثناء وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي لمستعمرة بيت ايل، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه وتسليمه لمركبات الإسعاف.

وأضافت أنه تم نقل الطفل زيد إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.