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مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في معارك بمدينة خان يونس

السبت 02 مارس 2024 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في معارك بمدينة خان يونس



غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.

وبحسب الجيش، قتل الجنود الثلاثة إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خان يونس، والقتلى هم الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، جميعهم مقاتلين في الكتيبة 450".


وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، "حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجير عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض".

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 585 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 245 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وتعقيبا على الحادث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ان القتال في خان يونس صعب، ونحقق في حادثة مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين جراء تفجير منزل في خان يونس.

فيما قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين : "مرة أخرى يدخل جنود الجيش الإسرائيلي إلى مبنى، وينتهي الأمر مرة أخرى بالعديد من القتلى والجرحى، والجيش الإسرائيلي ليس لديه إجابة - يجب أن نتوقف عن تعريض قواتنا للخطر من خلال دخول المباني المشبوهة.

أما رئيس المعارضة الإسرائيلية صرح قائلا: "كارثة كبيرة وقعت بالأمس في قطاع غزة".

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