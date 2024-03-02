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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين أحدهما خطرة حلال المعارك في غزة

السبت 02 مارس 2024 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين أحدهما خطرة حلال المعارك في غزة



غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن مقتل جندي إسرائيلي من قوات الاحتلال، خلال التوغل البري في قطاع غزة، بنيران المقاومةالفلسطينية.

ونوهت المصادر الإعلامية العبرية، إلى أن الجندي دوليف مالكا، وهو مجند في جيش الاحتلال، قتل في معارك قطاع غزة. منوهة إلى أنهسيتم إصدار إعلان مفصل في نهاية يوم السبت من قبل المتحدث باسم الجيش.

من ناحيته، أوضح موقع "حدشوت بزمان" العبري، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل في المعارك البرية داخل غزة؛ دون أن يورد تفاصيل أخرى.

فيما أعلن مستشفى "بيلنسون" في "تل أبيب" عن وصول جنديين مصابين من معارك غزة، أحدهما بحالة بالغة الخطورة.

وصباح أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إصابة 5 من ضباطه وجنوده في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاعغزة خلال 24 ساعة.

ويوم 28 شباط/ فبراير الماضي، توفي جنديان إسرائيليان من أصل 30 أصيبوا بفطريات سامة خلال الحرب على قطاع غزة المستمرة منذنحو 5 أشهر، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية العام الماضي، النقاب لأول مرة عن مصرع جندي إسرائيلي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة،وإصابة 10 جرحى آخرين من الجنود بحالات مماثلة، قبل أن تعلن هيئة البث الثلاثاء الماضي عن ارتفاع حصيلة الإصابات.

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